Eliminação e WO: rival do Palmeiras dá vexames a dois meses do Mundial

Rival do Palmeiras na fase de grupos do Super Mundial de Clubes, o Al Ahly vive "turbulência" faltando pouco menos de dois meses para o início da competição.

Eliminação e WO

O Al Ahly deu vexame na Copa da Liga do Egito. A equipe perdeu os três jogos e foi eliminada na primeira fase do torneio.

A eliminação veio dias após o Al Ahly perder jogo por WO. A equipe se recusou a entrar em campo no clássico contra o Zamalek, pelo Campeonato Egípcio, porque queria trio de arbitragem estrangeiro. A federação local puniu o time com a derrota.

O Al Ahly vê o título egípcio mais longe. Maior campeão nacional, o time é o terceiro colocado do campeonato nacional e está a sete do atual líder, o Pyramids (44 a 37).

A maior chance de uma glória, neste momento, é a Champions da África. O Al Ahly está na semifinal e joga contra o Mamelodi Sundowns, equipe sul-africana que está no grupo do Fluminense no Super Mundial. Os times empataram por 0 a 0 no jogo de ida, na África do Sul.

Palmeiras de olho

O Palmeiras vai encarar o Al Ahly na segunda rodada do Super Mundial de Clubes. As equipes estão no grupo A da competição e se enfrentam no dia 19 de junho, às 13h (de Brasília), em Nova Jersey (EUA).

Palmeiras e Al Ahly são velhos conhecidos. Brasileiros e egípcios se enfrentaram nas edições de 2020 e 2021 do Mundial de Clubes. Na primeira delas, melhor para os africanos, que venceram por 3 a 2 nos pênaltis após 0 a 0 com bola rolando na disputa pelo terceiro lugar.

O troco veio no ano seguinte. O Palmeiras foi superior e eliminou o Al Ahly com vitória por 2 a 0 na semifinal.

O grupo de Palmeiras e Al Ahly no Super Mundial ainda tem Porto e Inter Miami. Os dois primeiros da chave avançam às oitavas de final da competição.