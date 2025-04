Grêmio e Inter empatam em clássico com polêmica e gol contra bizarro

Grêmio e Internacional empataram por 1 a 1, hoje, na Arena, pela quinta rodada do Brasileirão, em jogo marcado por gol contra bizarro e decisão polêmica da arbitragem.

Anthoni fez gol contra. O goleiro do Inter abriu o placar para o Grêmio ao tentar defender chute torto de Olivera no primeiro tempo.

Alan Patrick empatou em gol de pênalti. João Pedro colocou o braço na bola dentro da área, e o camisa 10 do Colorado bateu bem.

O jogo ficou marcado por polêmica no fim. O Grêmio reclamou de um possível pênalti de Aguirre em Aravena. O árbitro Bráulio da Silva Machado foi chamado pelo VAR, mas não mudou sua decisão de campo.

O resultado manteve um tabu. O Internacional chegou a oito jogos sem perder para o Grêmio — são cinco vitórias e três empates.

O Grêmio chegou aos quatro pontos, assumiu a 16ª colocação e saiu do Z4. O Inter foi aos seis e aparece na décima colocação.

As duas equipes voltam a campo no meio de semana. O Internacional recebe o Nacional (URU), na terça-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. Na quinta, o Grêmio visita o Godoy Cruz, às 19h, pela Sul-Americana.

Como foi o jogo

Pouco futebol, muitos cartões e gol contra bizarro. As equipes fizeram jogo truncado e de pouca bola rolando no primeiro tempo. As faltas em excesso originaram sete cartões — incluindo titulares e reservas. O Inter parecia melhor e só não abriu o placar quando conseguiu chegar porque Volpi fez boas defesas. Do outro lado, o Grêmio contou com a sorte ao seu lado para abrir o placar em chute torto de Olivera que explodiu nas pernas de Anthoni e entrou.

O segundo tempo teve "mãozinha" e polêmica. O Inter propôs mais o jogo e conseguiu chegar ao empate após pênalti marcado por toque de braço de João Pedro — Alan Patrick não perdoou. O Grêmio voltou a se lançar ao ataque e ficou na bronca com a arbitragem por causa de uma lance entre Aguirre e Aravena na área colorada.

Lances importantes e gols

Volpi! A primeira chance clara de gol saiu aos 20 minutos. Após lançamento de Alan Patrick, Fernando apareceu na segunda trave e tentou cabecear para o meio. O goleiro gremista foi bem e evitou que a bola chegasse.

Milagre de Volpi. Bernabei recebeu pela esquerda e cruzou rasteiro para Enner Valencia. O equatoriano se antecipou a Kannemann e tocou para o gol. Mesmo com curto tempo para reagir, Volpi foi ágil e salvou o chute que morreria nas redes.

Anthoni faz gol contra bizarro: 1 a 0. Braithwaite saiu cara a cara com o goleiro do Inter, que fez milagre. Na sobra, Marlon chutou cruzado, e Olivera apareceu na pequena área. O uruguaio pegou mal na bola e mandaria ela pela linha de fundo, mas ela pegou nas pernas do arqueiro colorado, que voltava para o gol, e entrou. O impedimento foi marcado em campo, mas o VAR corrigiu a marcação, uma vez que o atacante não estava impedido.

Não valeu! Rogel foi bem na defesa no começo do segundo tempo, invadiu o campo de ataque e deixou Enner Valencia na cara do gol. O equatoriano tocou na saída de Tiago Volpi, saiu para a festa, mas estava impedido.

Pênalti. Tabata recebeu pela direita e cruzou na área. Rogel conseguiu o cabeceio, e a bola pegou no braço de João Pedro, que tentava marcá-lo. O árbitro marcou o pênalti em campo.

Alan Patrick empata o jogo: 1 a 1. O camisa 10 do Internacional foi frio na cobrança, deslocou Tiago Volpi e mandou no canto esquerdo do goleiro gremista.

Polêmica. Aravena recebeu perto do gol, invadiu a área do Inter e foi tocado por Aguirre. Ele caiu, e os jogadores reclamaram de pênalti. O árbitro foi chamado pelo VAR, viu o lance novamente, mas optou por manter a decisão de campo.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 1 x 1 INTERNACIONAL

Data e horário: 19 de abril de 2025, às 21h (de Brasília)

Competição: 5ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Wagner Reway (ES)

Gols: Anthoni (contra, 37'/1°T), Alan Patrick (20'/2°T)

Cartões amarelos: Vitão, Alan Patrick, Roger Machado (INT), Jemerson, Marlon, Gabriel Grando, Monsalve, Villasanti, Dodi (GRE)

Cartão vermelho: Gabriel Grando (GRE)

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Villasanti (Camilo) e Edenilson (Aravena); Monsalve (Cristaldo), Olivera (Alysson) e Braithwaite. Técnico: James Freitas

Internacional: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabei (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Wesley (Gabriel Carvalho), Vitinho (Bruno Tabata) e Enner Valencia (Borré). Técnico: Roger Machado