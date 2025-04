Próximo rival do Palmeiras no Brasileiro, Fortaleza venceu apenas um dos últimos nove jogos

O Palmeiras volta a campo neste domingo, quando enfrenta o Fortaleza, pela quinta rodada do Brasileirão. Para triunfar e manter sua sequência positiva, o Verdão usará como incentivo o recente retrospecto do time cearense, que venceu apenas um de seus últimos nove jogos. Ambas as equipes se encaram às 18h30 (de Brasília), no Castelão.

A equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda atravessa um momento de oscilação. Em nove partidas disputadas, o Fortaleza acumulou cinco derrotas, três empates e apenas uma vitória, esta sobre o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro. Desde então, foi superado por Racing e Vitória, e empatou com Internacional e Mirassol.

Enquanto isso, o Palmeiras vive uma situação oposta. Sob o comando de Abel Ferreira, o Alviverde soma seis vitórias, dois empates e apenas uma derrota nos últimos nove confrontos.

A equipe alviverde vem de triunfo por 1 a 0 sobre o Internacional e tenta emendar sua sexta vitória seguida. O Verdão foi superado pela última vez no dia 16 de março, contra o Corinthians, pela partida de ida da final do Campeonato Paulista.

Invicto no Brasileiro, o Palmeiras vem de três vitórias consecutivas (Sport, Corinthians e Internacional). Já o Leão do Pici tem uma vitória, dois empates e uma derrota.

A equipe alviverde tem dez pontos e ocupa a vice-liderança, empatada com o Flamengo, que lidera a tabela pelo saldo de gols. Com cinco pontos, o Fortaleza é o 12° colocado.