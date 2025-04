Jornal lista quatro motivos que ajudam a escancarar crise no Real Madrid

O jornal Sport, da Espanha, elencou quatro motivos que escancaram a crise vivida pelo Real Madrid, principalmente após a queda nas quartas de final da Champions League.

Quatro motivos para crise

Lucas Vázquez. O espanhol tem sido o substituto do lesionado Carvajal na lateral-direita, mas não tem dado conta do recado. Apesar da influência no grupo, o atleta não vem desempenhando bem, está em fim de contrato e deve ser liberado no final da temporada. A expectativa do clube é contratar Alexander-Arnold, do Liverpool.

Lateral esquerda. Problemas de um lado, problema do outro. O setor tem Mendy e Fran García, mas nenhum dos dois têm agradado. O segundo, inclusive, viu Ancelotti preferir improvisar Alaba, que atua como zagueiro e um dia foi lateral, do que propriamente utilizá-lo no time titular.

Alaba. O austríaco acumula jogos ruins em seu retorno após uma grave lesão no joelho. A tendência é que ele tenha cada vez menos espaço. Rüdiger e Asencio são os titulares, e Eder Militão voltará em breve. O Real ainda deve buscar um novo atleta para a posição, o que tornaria o defensor uma carta cada vez mais fora do baralho, principalmente pelo seu salário elevado.

Arda Güler. A joia turca chegou cheia de badalação e expectativa, mas tem sido pouco usada por Ancelotti, assim como Endrick. A "esperança", segundo o jornal, é por uma troca no comando técnico, o que pode melhorar as chances do turco jogar.

Ancelotti em fim de ciclo

A eliminação para o Arsenal parece próxima de selar o futuro de Carlo Ancelotti. O técnico italiano tem contrato até junho do ano que vem, mas deve deixar o clube espanhol ainda nesta temporada.

O destino pode ser a seleção brasileira. Ancelotti é um dos alvos da CBF para o cargo de técnico. No passado, ele já foi alvo após a saída de Tite, mas acabou renovando com o Real Madrid.

A temporada ainda não está acabada para o Real Madrid. Sob o comando de Ancelotti, o clube ainda briga pelo título do Campeonato Espanhol e está na final da Copa do Rei. O Super Mundial de Clubes começará em junho, mas resta saber se o italiano resistirá até lá.