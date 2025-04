Como visitante, Santos apresenta aproveitamento ruim contra o São Paulo nos últimos dez jogos; veja

O Santos tem como próximo desafio o clássico contra o São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O recorte dos últimos dez jogos contra o Tricolor no Morumbis não favorece o Peixe.

No período, a equipe alvinegra amargou sete derrotas, teve um empate e somou duas vitórias. Desta maneira, com sete pontos conquistados dos 30 que disputou, o Santos tem aproveitamento de 23,4%.

Nos últimos dez duelos na casa do rival, o Peixe foi às redes nove vezes, enquanto o São Paulo marcou 20 gols.

A pior derrota santista foi o placar de 4 a 0, pela fase de grupos do Campeonato Paulista de 2021. Naquela ocasião, Gabriel Sara, Luan Peres (contra), Pablo e Tchê Tchê balançaram as redes para o São Paulo.

Apesar do retrospecto negativo, o Santos venceu o último compromisso entre as duas equipes no Morumbis. Pelo Campeonato Paulista de 2024, o Peixe superou o São Paulo por 1 a 0, com gol de Morelos.

Neste domingo, o Santos encara o Tricolor, às 16h (de Brasília), pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, no Morumbis. O São Paulo, que ainda não venceu na competição, ocupa a 16ª posição, com quatro pontos. O Peixe é o 14º colocado, com quatro pontos conquistados.

Confira os últimos dez jogos do Santos diante do São Paulo no Morumbis:

Brasileirão 2018 - São Paulo 1 x 0 Santos



Brasileirão 2019 - São Paulo 3 x 2 Santos



Paulista 2020 - São Paulo 2 x 1 Santos



Brasileirão 2020 - São Paulo 0 x 1 Santos



Paulista 2021 - São Paulo 4 x 0 Santos



Brasileirão 2021 - São Paulo 1 x 1 Santos



Brasileirão 2022 - São Paulo 2 x 1 Santos



Paulista 2023 - São Paulo 3 x 1 Santos



Brasileirão 2023 - São Paulo 4 x 1 Santos



Paulista 2024 - São Paulo 0 x 1 Santos