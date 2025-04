Milhões só no nome: Colunistas criticam preços para clássico carioca

Renato Maurício Prado e José Trajano criticaram as diretorias de Vasco e Flamengo pelo baixo público do "Clássico dos Milhões" de hoje (19), pelo Brasileirão. No Fim de Papo, os colunistas criticaram as políticas de aumento de preços dos ingressos.

Vasco e Flamengo jogaram para 37.007 pagantes no Maracanã, em jogo que teve uma renda superior a R$3,3 milhões. A partida terminou empatada em 0 a 0.

RMP: Encher o estádio é mais lucrativo a longo prazo

Hoje tinha um setor inteiro do Maracanã fechado porque o Bap acha que a massa rubro-negra, o povão rubro-negro é rico, tem muito dinheiro. [...] O que o Flamengo tinha que fazer é que não é tão importante ganhar dinheiro com renda de jogo - até porque fazendo essa usura, vai ganhar merreca. O que tem que fazer é encher o estádio para a torcida empurrar, ganhar mais jogo e, com isso, ganhar mais com publicidade, valorizar os jogadores e por aí vai.

Renato Maurício Prado

Trajano: Diretoria do Flamengo tem prazer em cobrar absurdos

Hoje, o 'Clássico dos Milhões' de antigamente teve dois pecados: 0 a 0; e um público no Maracanã com menos de 40 mil pagantes. Era um clássico para lotar o Maracanã. E não é só o Flamengo, vários clubes estão cobrando ingressos absurdos e afastando os públicos dos estádios e o Flamengo se orgulha de fazer isso. Essa diretoria tem prazer em fazer isso.

José Trajano

