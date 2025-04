Fluminense, de Renato Gaúcho, recebe o Vitória de olho na liderança do Brasileirão

O Fluminense quer manter a sequência positiva que ostenta sob o comando de Renato Gaúcho. Desde que o técnico assumiu o cargo, já somou quatro vitórias com 100% de aproveitamento, sendo três no Brasileiro e uma na Copa Sul-Americana. Neste domingo, o time carioca terá pela frente o Vitória, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. O duelo acontecerá às 18h30.

Em terceiro lugar, com nove pontos, um atrás dos líderes Flamengo e Palmeiras, o Tricolor chega depois de uma vitória importante por 2 a 0 sobre o Corinthians, na Neo Química Arena.

Por outro lado, o time baiano tenta emplacar uma boa sequência depois de vencer o Fortaleza por 2 a 1, em casa, sendo este o seu primeiro triunfo. Está em 15° lugar, com quatro pontos.

Preservado no jogo em São Paulo, o meia Paulo Henrique Ganso volta a ficar à disposição da comissão técnica. A tendência é que ele seja titular pela primeira vez desde que se recuperou de uma miocardite. Até o momento, o meia entrou em campo três vezes: duas pelo Brasileiro, ambas saindo do banco (Bragantino e Santos) e uma pela Sul-Americana, como titular (San José).

O volante Hércules, que foi desfalque contra o clube paulista por conta de dores na coxa esquerda, também será relacionado. Ele disputa a titularidade com Facundo Bernal, que foi utilizado na última partida e faz bom começo de temporada.

O principal desfalque é o zagueiro Thiago Silva. O jogador foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa direita e vai ser baixa por ao menos um mês. Sem o capitão, Ignácio é o favorito para formar a dupla de zaga com Juan Freytes. Com uma lesão muscular na coxa esquerda, o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes também não está disponível e Renê continua dono da posição.

Os meias Renato Augusto, que se recupera de uma cirurgia no ombro esquerdo, Riquelme Felipe, com uma entorse no joelho esquerdo, e Isaque, com uma lesão no ligamento do joelho direito, aumentam a lista de desfalques do técnico Renato Gaúcho, que recentemente valorizou as opções do elenco diante das baixas.

"Eu tenho muitas opções. Você muda três, quatro jogadores a cada partida. Na Sul-Americana, foram dez diferentes e o time tem buscado os resultados. Não treino o time, treino o grupo. Os jogadores têm que estar preparados. Eles têm prestado atenção nos trabalhos táticos. Quando uma peça muda, o trabalho continua", disse Renato.

A escalação do Vitória não deve ter surpresas. A tendência é que o técnico Thiago Carpini utilize os mesmos jogadores que começaram jogando no triunfo sobre o Fortaleza. A dúvida está no meio-campo. Ricardo Ryller, titular no meio de semana, disputa o posto com Willian Oliveira. Pepe corre por fora na disputa e deve seguir no banco de reservas.

Com dores no joelho direito, o meia Wellington Rato, que foi desfalque na última rodada, deve seguir longe dos gramados se recuperando. O centroavante Renato Kayzer, em fase final de recondicionamento físico, e o goleiro Gabriel, com lesão muscular, também não serão relacionados.

Carpini define a sequência de jogos que o Vitória tem pela frente como pesada, mas garante que o grupo está focado em cumprir os objetivos traçados para o restante da temporada.

"O time vem de uma sequência muito pesada. Contra o Fortaleza, em vários momentos sentimos a questão física, mas a entrega nunca vai faltar no Vitória. A gente vem de uma sequência dura, viagem para Argentina, jogo muito desgastante em Belo Horizonte, mas sabemos onde queremos chegar no final da temporada e que a caminhada vai ter derrotas e vitórias."

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e PH Ganso; Arias, Germán Cano e Canobbio. Técnico: Renato Gaúcho.

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Janderson e Erick. Técnico: Thiago Carpini.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ).