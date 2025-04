Ponte Preta, Ituano e Ypiranga vencem na abertura da 2ª rodada da Série C

Os paulistas se deram bem na abertura da 2ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Neste sábado, Ponte Preta e Ituano fizeram bonito e venceram a primeira na competição, assim como o Ypiranga-RS.

Em sua estreia no Moisés Lucarelli, mesmo com portões fechados devido punição do ano passado, a Ponte Preta aproveitou o fator casa. Diante do Retrô-PE, o time campineiro contou com um gol de Jonas Toró, ainda no primeiro tempo, para superar o adversário por 1 a 0 e dormir na vice-liderança, com quatro pontos. Os pernambucanos abrem a zona de rebaixamento, com um.

Já o Ituano, que também havia empatado na primeira rodada, visitou o Anápolis no estádio Jonas Duarte e bateu o time da casa pelo mesmo placar, com gol do craque do Paulistão A2 Sicredi, Vinicius Popó, e foi aos mesmos quatro pontos, na terceira colocação, contra um do adversário, em 15°.

Quem também venceu na rodada foi o Ypiranga-RS, que jogando no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS), superou o Itabaiana por 3 a 2 e foi a três pontos, em oitavo, mesma pontuação dos sergipanos, em sétimo.

O dia ainda contou com o empate por 0 a 0 entre Náutico e Botafogo-PB, nos Aflitos, no Recife (PE). Os visitantes lideram a competição, com os mesmos quatro de Ponte Preta e Ituano, enquanto os pernambucanos conquistaram o primeiro ponto e aparecem em 16° lugar.

A segunda rodada da Série C segue neste domingo, com mais quatro jogos. A partir das 16h30, Confiança e Caxias se enfrentam no Batistão, simultaneamente a Floresta-CE e Londrina, no Domingão. Mais tarde, às 19h, o São Bernardo visita o Maringá, no Willie Davids, no mesmo horário de Guarani e Brusque, no Augusto Bauer.

No dia seguinte, mais dois jogos fecham a rodada a partir das 19h, quando Tombense-MG e Figueirense se enfrentam em Tombos, e ABC e CSA jogam no Frasqueirão.

Confira os jogos da 2ª rodada:

SÁBADO

Náutico 0 x 0 Botafogo-PB

Ponte Preta 1 x 0 Retrô-PE

Anápolis 0 x 1 Ituano

Ypiranga 3 x 2 Itabaiana-SE

DOMINGO

16h30

Confiança-SE x Caxias

Floresta-CE x Londrina

19h

Maringá x São Bernardo

Brusque x Guarani

SEGUNDA-FEIRA

19h30

Tombense-MG x Figueirense

ABC x CSA