Com gol contra de goleiro, Grêmio e Internacional ficam no empate pelo Campeonato Brasileiro

O Gre-Nal 447 terminou empatado. Neste sábado, Grêmio e Internacional ficaram no 1 a 1, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena do Grêmio. Anthoni (contra) marcou para o Imortal Tricolor, enquanto Alan Patrick empatou para o Colorado.

Com o resultado, o Grêmio subiu para a décima posição, com seis pontos. Já o Internacional chegou às cinco unidades, em 12º lugar.

Agora, ambas as equipes voltam a sua atenções às competições continentais. O Grêmio entra em campo nesta quinta-feira, contra o Godoy Cruz, pela terceira rodada da Sul-Americana. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Malvinas Argentinas. O Internacional, por sua vez, enfrenta o Nacional, no Beira-Rio, às 21h30 de terça-feira, em partida válida pela terceira rodada da Libertadores.

O jogo

A equipe da casa abriu o placar aos 39 minutos do primeiro tempo. Após bate e rebate na área, Oliveira chutou, a bola bateu no goleiro Anthoni e foi parar dentro do gol. Após revisão no VAR, o árbitro confirmou o gol.

Já aos 20 da etapa complementar, o árbitro marcou pênalti após toque de mão João Pedro. Na cobrança, Alan Patrick deslocou o goleiro e empatou o Gre-Nal.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 1 X 1 INTERNACIONAL

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 19 de abrilde 2025 (sábado)



Horário: 21h (de Brasília)



Árbitro: Bráulio da Silva Machado (SC)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Alex dos Santos (SC)



VAR: Wagner Reway (ES)



Cartões amarelos: Jemerson, Marlon, Monsalve, Villasanti, Dodi (Grêmio); Vitão, Alan Patrick, Ronaldo (Internacional)



Cartões vermelhos: Gabriel Grando (Grêmio)

GOLS: Anthoni (contra), aos 39? do 1ºT (Grêmio); Alan Patrick, aos 20? do 2ºT (Internacional)

GRÊMIO: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Camilo, Villasanti (Camilo), Dodi e Edenilson (Aravena); Monsalve (Cristaldo), Cristian Oliveira (Alysson) e Braithwaite



Técnico: James Freitas

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Rogel, Vitão e Bernabéi (Ramon); Fernando, Bruno Henrique (Ronaldo) e Alan Patrick; Vitinho (Bruno Tabata), Enner Valência (Borré) e Wesley (Gabriel Carvalho)



Técnico: Roger Machado