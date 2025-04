Coutinho explica por que não deu certo no Barça: 'foi duro para mim'

Sete anos após protagonizar uma das transferências mais caras da história do futebol, Philippe Coutinho falou sobre sua passagem pelo Barcelona. Em entrevista ao programa Premier League Stories, o meia brasileiro contou sobre os altos e baixos que viveu após trocar o Liverpool pelo clube catalão em janeiro de 2018, logo depois da ida de Neymar ao PSG.

O que aconteceu

Contratado por 160 milhões de euros, Coutinho chegou ao Barça com a missão quase impossível de ser praticamente o substituto de Neymar. Ao mesmo tempo, se preparava para assumir o posto que seria deixado por Andrés Iniesta.

Tinha esse sonho de jogar no Barcelona. Quando surgiu a oportunidade, não pude dizer não. O começo foi muito bom. Meus primeiros seis meses foram ótimos. Ganhamos um título e eu estava jogando muito bem. revelou o jogador.

O início foi promissor, com título, boas atuações e rápida adaptação. No entanto, após a Copa do Mundo de 2018, o desempenho caiu drasticamente.

Mudanças de posição, lesões e a falta de confiança marcaram o declínio de Coutinho no clube. A passagem ainda teve um capítulo amargo: emprestado ao Bayern de Munique, participou da goleada histórica por 8 a 2 sobre o próprio Barcelona na Champions League, em 2020.

Apesar disso, o jogador não guarda mágoas. Coutinho afirma que não tem arrependimentos e que é normal ir melhor em alguns clubes do que em outros.