Manchester United acerta a contratação de Rúben Amorim, técnico do Sporting

Nesta quinta-feira, o Manchester United chegou a um acordo com Rúben Amorim e com o Sporting para o técnico comandar o time inglês. A contratação deve ser confirmada pelo clube em breve. Segundo o jornal A Bola, a transferência do treinador renderá 11 milhões de euros (cerca de R$ 69 milhões) aos portugueses.

Os Red Devils pagaram um milhão de euros a mais do que está previsto na cláusula de rescisão de Rúben Amorim. Isso se deve ao fato de que no contrato os Leões teriam direito a ficar com o técnico por mais 30 dias, mesmo após o pagamento, porém o United já o quer de imediato.

Apesar disso, o presidente do Sporting, Frederico Varandas, exigiu que o treinador permanecesse na equipe nas três partidas que restam antes da Data Fifa de novembro, que se inicia no próximo dia 10. Os últimos rivais de Amorim pelo time português serão: Estrela Amadora, Manchester City e Braga.

?? Anota na tua agenda o calendário de Novembro dos nossos Leões ? pic.twitter.com/2XL8rqQSTT ? Sporting CP (@SportingCP) October 31, 2024

Assim, o primeiro jogo de Rúben pelo Manchester United será contra o Ipswich Town, no dia 24 de novembro, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. No momento, o ídolo Ruud van Nistelrooy está à frente da equipe, de forma interina.

Rúben Amorim irá assinar por três temporadas com os Diabos Vermelhos, até 2027, com a opção de extensão do vínculo por um ano.

O treinador, de 39 anos, se destacou no futebol português ao levar o Sporting à conquista do Campeonato Português em 2020/21, encerrando um jejum de 19 anos do clube sem títulos nacionais. Na temporada passada, foi campeão novamente da Primeira Liga. Em 2024/25, tem 100% de aproveitamento na competição, com nove vitórias em nove jogos.

O técnico também se destaca pela forma como trabalha com jovens atletas. Sob o comando de Rúben, o Sporting desenvolveu jogadores como Pedro Gonçalves, Nuno Mendes e Gonçalo Inácio, todos valorizados no mercado europeu e com passagens pela seleção portuguesa.