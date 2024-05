Cuiabá empata com Deportivo Garcilaso-PER e terá que disputar os playoffs na Sul-Americana

Nesta quarta-feira, pela quinta rodada do Grupo G da Sul-Americana, o Cuiabá recebeu o Deportivo Garcilaso-PER na Arena Pantanal e empatou por 1 a 1. O gol dos mandantes foi marcado por Fernando Sobral, enquanto Pablo Agustín diminuiu para os visitantes.

Com a igualdade no placar, o Dourado chegou aos nove pontos e garantiu a vaga nos playoffs da competição, onde enfrentará o terceiro melhor colocado de algum grupo da Libertadores para tentar avançar às eliminatórias. No entanto, se vencesse o jogo, teria chance de passar em primeiro caso vencesse a próxima partida.

Por fim, o Cuiabá retornaria aos gramados no próximo domingo, contra o Internacional, pela Série A. No entanto, por conta do adiamento, o time joga somente no dia 23 (quinta-feira), contra o Goiás, pela volta da terceira fase da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30 (de Brasília), na Arena Pantanal. Já o Deportivo Garcilaso duela contra o Alianza Lima no próximo domingo, pelo Campeonato Peruano. A bola rola às 22h (de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva.

Os gols

O placar foi aberto pelos visitantes, aos 39 minutos da etapa inicial. Pablo Agustín, de canhota e dentro da pequena área, finalizou no laod direito do gol.

O Cuiabá reagiu aos 27 da segunda etapa, com Fernando Sobral, que de fora da área, mandou de perna direita para o fundo das redes.