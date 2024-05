Abel escala Palmeiras sem Veiga e com quatro atacantes contra o Del Valle

Do UOL, em São Paulo

O Palmeiras foi definido com novidades para enfrentar o Independiente del Valle, no Allianz Parque, pela 5ª rodada da Libertadores.

O Alviverde vai a campo com: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gomez e Piquerez; Zé Rafael, Richard Rios; Estêvão, Lázaro, Endrick e Flaco López. São três mudanças comparado ao time que enfrentou o Athletico-PR.

Raphael Veiga foi para o banco, e Abel escalou quatro atacantes com a entrada de Lázaro. Além disso, Murilo retorna após cumprir suspensão, e Menino sai para dar lugar a Flaco López. Já Rony também está como opção na reserva.

Já os titulares do Del Valle são:Villar; Landazuri, Carabajal, Schunke e Caicedo;; Ortiz, Alcivar, Páez, Renato Ibarra e Arroyo; Hoyos. O técnico é Javier Gandolfi.

O Palmeiras é o líder do Grupo F, com dez pontos, e se classifica com um empate. Del Valle, San Lorenzo e Liverpool-URU têm três pontos cada um.

A partida tem início às 21h30 e será transmitido por Globo (SP, RS e PR), ESPN e Star+. O Placar UOL também acompanha em tempo real.

Veja o time