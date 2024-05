Guilherme sente dores na coxa em vitória contra a Ponte Preta e preocupa o Santos

O Santos pode ter um desfalque importante para os próximos jogos da temporada. Nesta quarta-feira, Guilherme sentiu dores na coxa esquerda, durante a vitória de 2 a 1 sobre a Ponte Preta, fora de casa, pela quinta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O atacante alegou dores na região aos 35 minutos do primeiro tempo. O camisa 11 arrancou pela esquerda, invadiu a área e, na hora que ia dar o passe, sentiu um desconforto na parte de trás da coxa.

O técnico Fábio Carille escolheu Patrick para entrar no lugar de Guilherme, que disputou os 20 compromissos do Alvinegro Praiano na temporada, com cinco gols e cinco assistências.

Atualmente, o Departamento Médico do Santos conta com o lateral direito Aderlan, se recuperando de cirurgia na mão direita, e os atacantes Julio Furch e Pedrinho, ambos tratando uma pubalgia.

O Santos volta a campo no domingo, quando recebe o Brusque, pela sexta rodada da Série B. A bola rola no gramado da Vila Belmiro, que contará com 100% de público, a partir das 11 horas (de Brasília).