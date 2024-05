Quais foram os 5 times que não pediram paralisação do Campeonato Brasileiro

A CBF anunciou na noite desta quarta (15) a suspensão das duas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro devido à tragédia no Rio Grande do Sul. A entidade afirmou que tomou a decisão de adiar os jogos do torneio após consultar os 20 clubes da Série A e receber o pedido da paralisação de 15 deles — outros cinco não estão na lista.

Quem ficou fora

Os cinco clubes que não pediram a paralisação foram Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Red Bull Bragantino e São Paulo. A CBF não divulgou o motivo alegado. Eles incentivaram campanhas em prol das vítimas das enchentes no Sul, mas haviam se manifestado por dirigentes que achavam que poderiam ajudar mais com a continuidade do Brasileirão.

Bahia e Vitória também estavam entre os times contrários à suspensão das rodadas, mas mudaram de ideia. Os dois times baianos divulgaram na noite de ontem uma nota apoiando a paralisando temporário em solidariedade ao Rio Grande do Sul.

Segundo apurou o UOL, o São Paulo, um dos clubes que não pediu a paralisação do Brasileiro, vê a decisão com naturalidade e, apesar de não ter sido notificado oficialmente da decisão, afirmou que irá acatar o que for definido pela CBF.

Quais foram os times que pediram a suspensão

Atlético-GO

Atlético-MG

Athletico-PR

Criciúma

Cruzeiro

Cuiabá

Bahia

Juventude

Vitória

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Botafogo

Internacional

Vasco

Paralisação do campeonato

A maioria dos integrantes da Série A já haviam se manifestado a favor da paralisação. Os 11 clubes da Liga Forte União se posicionaram na última segunda (14) pela suspensão até o dia 31 de maio.

As rodadas suspensas seriam realizadas nos próximos dois finais de semana — 18 e 19/05, e 25 e 26/05. Os jogos envolvendo os clubes gaúchos já estavam sendo adiados.