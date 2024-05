Danubio vence e derruba campanha perfeita do Athletico na Sul-Americana

O Danubio venceu o Athletico Paranaense por 2 a 1 nesta quarta (15), na Ligga Arena, pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana.

Ignacio Pintos e Sebastián Fernandez marcaram para o Danubio e Di Yorio diminuiu para o Athletico. Danubio fez no 1º tempo e o Athletico nos acréscimos do 2º.

O Furacão perdeu o 100% de aproveitamento na Sul-Americana. O clube paranaense precisará vencer ou empatar o próximo jogo contra o Sportivo Ameliano para avançar às oitavas.

Os mandantes ouviram vaias da torcida na Ligga Arena já na saída para o intervalo. Muitos foram embora antes do apito final.

Como foi o jogo

O Athletico entrou em campo com seu time titular. A formação foi praticamente a mesma que venceu o Palmeiras no Campeonato Brasileiro na última rodada, com a entrada de Mastriani no lugar de Nikão.

A primeira grande chance do Furacão veio com um belo passe de Erick. O volante viu espaço entre os zagueiros uruguaios e lançou Pablo, que, de frente para o goleiro, chutou por cima do alvo.

O Danubio surpreendeu abrindo o placar quando o jogo estava no domínio rubro-negro. Os visitantes, com menos de 20% de posse de bola, aproveitaram um cochilo na defesa adversária para fazer 1 a 0 em jogada aérea.

O Athletico continuou empilhando gols perdidos e viu o Danubio ampliar. Zapelli mandou por cima duas vezes e Mastriani parou em Goicoeceha; os alvinegros aproveitaram mais um vacilo da zaga e fizeram 2 a 0.

Cuca voltou para o segundo tempo com mudanças no ataque e na defesa. O time não se encontrou em campo, e mesmo depois de todas as substituições feitas o Athletico pouco assustou.

O gol athleticano finalmente saiu com Di Yorio nos acréscimos do segundo tempo. Depois de insistir no ataque, o Danubio não segurou a pressão.

Lances de destaque

0x1. Aos 29 minutos do primeiro tempo, Ancheta cruzou pela direita para o meio da área. Pintos cabeceou à esquerda de Bento, que não foi na bola.

0x2. Aos 42, Sebastián Fernandez recebeu passe longo vindo do campo de defesa do Danubio. A bola quicou na frente de Kaique Rocha, Sebastián Fernandez deu um toque para encobrir Bento e marcar o segundo.

1x2. Aos 48 do segundo tempo, Di Yorio aproveitou sobra e diminuiu para o Athletico.

Ficha Técnica

Athletico 1 x 2 Danubio

Local: Ligga Arena, em Curitiba

Data: 15 de maio de 2024

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Carlos Ortega (COL)

Assistentes: David Fuentes e Javier Patiño (COL)

VAR: Susana Corella (EQU)

Cartões amarelos: Mastriani, Esquivel, Canobbio (Athletico), Matías González, Goicoechea, Tizón (Danubio)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Ignacio Pintos e Sebastian Fernandez (Danubio), Di Yorio (Athletico)

Athletico: Bento; Leo Godoy (Alex Santana), Kaique Rocha, Gamarra (Christian) e Esquivel; Fernandinho, Erick, Zapelli (Canobbio) e Cuello (Jurimar); Pablo (Di Yorio) e Mastriani. Técnico: Cuca.

Danubio: Goicoechea; Ancheta, Matías González (Lucas Ferreira), Etchebarne e Fracchia; Tizón (Kevin Lewis), Santiago Romero e Pintos (Gonzalo Bueno); Peralta (Sosa), Leyes (Facundo Silvestre) e Sebastián Fernández. Técnico: Alejandro Apud.