Fluminense x Cerro Porteño: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pela Libertadores

O Fluminense encara o Cerro Porteño nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Maracanã, pela penúltima rodada do Grupo A da Copa Libertadores. O Tricolor lidera com oito pontos, três a mais que os paraguaios. Assim, em caso de um triunfo, garante matematicamente a primeira colocação. O clube do Paraguai, por sua vez, precisa triunfar para não se complicar na classificação.

ONDE ASSISTIR

O jogo terá transmissão do canal ESPN e da plataforma Star +.

Fernando Diniz, técnico do Fluminense, precisa levantar o ânimo do time, que perdeu para o São Paulo na segunda-feira e permaneceu na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

"Vamos trabalhar no sentido de melhorar aquilo que podemos melhorar. Mas não existe relação entre os jogos e sabemos diferenciar bem as coisas. O importante é entrarmos fortes contra o Cerro Porteño", disse o treinador.

Para este jogo, o técnico tem problemas no seu sistema defensivo. Felipe Melo cumpre suspensão por acúmulo de cartões amarelos, enquanto Manoel, com lesão na coxa direita, não deve entrar em campo. Assim, o setor deve ser composto por Felipe Andrade e Antônio Carlos.

Pelo lado do Cerro Porteño, o técnico Manolo Jiménez quer sua equipe com personalidade.

"Acredito em um jogo equilibrado, como fizemos no Paraguai. O Fluminense é o atual campeão, mas temos condições de jogar com muita personalidade fora de casa", analisou o treinador.

O Cerro Porteño também entrará em campo desfalcado de um jogador importante. O volante Fabrizio Peralta está suspenso e fica de fora. A sua vaga será herdada por Jorge Morel. No fim de semana, o Cerro, poupando titulares, ficou no 1 a 1 com o rival Olimpia. O time ocupa a segunda colocação na competição local com 33 pontos, apenas dois a menos que o líder Libertad.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-BRA X CERRO PORTEÑO-PAR

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 16 de maio de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 19h(de Brasília)



Árbitro: Daniel Herrera (Argentina)



Assistentes: Juan Belatti (Argentina) e Diego Bonfá (Argentina)



VAR: Mauro Vigliano (Argentina)

FLUMINENSE: Fábio, Guga, Felipe Andrade, Antônio Carlos e Marcelo; Martinelli, Lima, Paulo Henrique Ganso e Jhon Arias; Keno e Germán Cano



Técnico: Fernando Diniz

CERRO PORTEÑO: Jean Fernandes, Alan Benítez, Javier Báez, Eduardo Brock e Santiago Arzamendia; Juan Manuel Iturbe, Jorge Morel, Robert Piris Da Motta e Federico Carrizo; Cecilio Domínguez e Diego Churín



Técnico: Manolo Jiménez