Perto do adeus, Endrick sai de maca e é substituído em jogo do Palmeiras

O atacante Endrick foi substituído após sair de maca no segundo tempo do jogo do Palmeiras contra o Del Valle, no Allianz Parque, pela Libertadores.

O que aconteceu

O camisa 9 desabou sozinho no gramado aos 13 minutos do segundo tempo. Ele recebeu algumas faltas durante o jogo, inclusive no começo da etapa final, e foi ao chão após o gol anulado de Gustavo Gómez.

Ele sentiu dores na perna e saiu de campo no carrinho da maca. Veiga entrou no lugar da joia alviverde.

Endrick foi mancando da linha lateral ao banco de reservas. De acordo com a transmissão da TV Globo, o jogador ficou aplicando bolsa de gelo na região do adutor.

A questão pode ligar o alerta na seleção brasileira. O atacante de 17 anos foi convocado para a Copa América, que tem início em 20 de junho. A seleção brasileira se apresenta em 30 de maio.

Endrick também está perto de se despedir do Palmeiras. Após a Copa América, ele atingirá a maioridade e irá para o Real Madrid.