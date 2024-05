Após sentir dores, Endrick é substituído contra o Del Valle e vira preocupação para o Palmeiras

O atacante Endrick virou preocupação para o Palmeiras. Na noite desta quarta-feira, o camisa 9 precisou ser substituído na vitória por 2 a 1 contra o Independiente del Valle, válido pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, no Allianz Parque.

Com 13 minutos do segundo tempo, Endrick sentiu um desconforto na perna direita, caiu no gramado com dores e precisou deixar o campo de maca. O atacante deu lugar para Raphael Veiga.

O jogador está em contagem regressiva para deixar o Verdão. Em julho, quando completar 18 anos, o atacante se apresenta ao Real Madrid. Convocado por Dorival Júnior para a Copa América, o atacante também vira preocupação para a Seleção. A competição começa no dia 20 de junho.

Antes, a Seleção Brasileira disputa amistosos diante de México e Estados Unidos nos dias 8 e 12, respectivamente. Os jogadores do futebol brasileiro, como Endrick, se apresentaram à delegação no dia 3, enquanto os que atuam na Europa chegam no dia 30 de maio.

Com o Brasileirão adiado por duas rodadas devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Palmeiras só volta a campo no dia 23, quando enfrenta o Botafogo-SP, em duelo de volta da terceira rodada da Copa do Brasil. A bola rola Às 19 horas (de Brasília), no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.