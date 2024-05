Autor do gol da vitória, Gómez recebe a maior nota do Palmeiras; veja

O zagueiro capitão Gustavo Gómez foi o destaque da vitória do Palmeiras sobre o Del Valle, de acordo com a plataforma especializada Footstats. Autor do segundo gol, de pênalti, ele recebeu a maior nota da partida, mesmo tendo falhado no gol adversário.

O paraguaio foi seguido por Richard Ríos, que inaugurou o placar no Allianz Parque. Confira as notas abaixo.

Notas do Palmeiras