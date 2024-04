Paulo Paula e Viola Kosgei vencem New Balance 42K Porto Alegre

O brasileiro Paulo Roberto de Almeida Paula (Runnezy) foi o vencedor da New Balance 24K Porto Alegre, com 2:13.11, neste domingo, na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Além do troféu, o atleta levou o prêmio de R$ 50 mil oferecido pelos organizadores da corrida. A prova recebeu o Selo Ouro da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) e Permit da World Athletics. Na prova feminina, a vitória foi da queniana Viola Jelagat Kosgei, com 2:38.05.

Paulo Paula (Acorp/CG), natural de Irapuru, região de Presidente Prudente, interior de São Paulo, é um dos atletas brasileiros mais consistentes da maratona. Ele competiu o Mundial de Budapeste, na Hungria, em 2023, aos 44 anos (foi o segundo melhor do país na prova e fechou na 39ª colocação geral).