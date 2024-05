Com António Oliveira, Corinthians volta a ter bom aproveitamento na Neo Química Arena

O Corinthians goleou o Argentinos Juniors por 4 a 0 nesta terça-feira, na Neo Química Arena, pela Copa Sul-Americana. O confronto contra os argentinos marcou o oitavo jogo do técnico António Oliveira na casa do Timão, com números muito bons. Desde a estreia do técnico português, o Alvinegro tem mais de 70% de aproveitamento como mandante. Os dados são do site "Sofascore".

António Oliveira pelo @Corinthians na @NeoQuimicaArena: ?? 8 jogos

? 5V - 2E - 1D (!)

? 70.8% aproveitamento (!)

?? 16 gols (2.0 /j!)

? 3 gols sofridos (0.4 /j!)

? 30 grandes chances (3.7 /j!)

? 156 finalizações (19.5 /j!)

?? 74 finalizações sofridas (9.2 /j!) ??? pic.twitter.com/WKZh5XGgfn ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) May 15, 2024

Até aqui, António Oliveira tem oito partidas na Neo Química Arena, com cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Entre os cinco triunfos em casa com o técnico português, o Corinthians venceu três vezes por três ou mais gols de diferença: 4 a 0 contra o Nacional, 3 a 0 contra o Fluminense e 4 a 0 contra o Argentinos Juniors.

O Corinthians vinha tendo dificuldades para se impor na Neo Química Arena. Para efeitos de comparação, com Mano Menezes, último treinador antes de António Oliveira, o Timão teve apenas duas vitórias em dez jogos como mandante: 1 a 0 contra o Athletico PR (2023) e 1 a 0 contra o Guarani (2024).

No comando do Corinthians, somando todas as partidas, António Oliveira disputou 20 jogos e tem dez vitórias, cinco empates e cinco derrotas. Nesta terça-feira, com a goleada contra o Argentinos Juniors, o Timão se classificou para, pelo menos, os playoffs da Copa Sul-Americana. Agora decidirá com o Racing-URU o primeiro lugar do grupo. As equipes se enfrentam no dia 28/05, quinta-feira, na Neo Química Arena, às 19h (de Brasília).

O próximo jogo do Corinthians é contra o Botafogo neste domingo (19), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro.