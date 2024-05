Responsável pelo gramado da Arena do Grêmio explica situação do campo após enchentes

Nesta quarta-feira, Fabio Camara, da empresa World Sport, responsável pelo gramado da Arena do Grêmio, explicou algumas questões a respeito do campo após as enchentes no Rio Grande do Sul, devido às fortes chuvas no estado.

"A gente precisa esperar a água diminuir para fazer uma avaliação de como proceder com o gramado", disse em entrevista à Rádio Grenal.

Fabio também revelou o tempo estimado para o gramado estar apto a receber uma partida após a troca.

"A troca da grama, dependendo da espessura, você consegue jogar em 30 dias. Após revisões e certeza que tudo está funcionando, a possibilidade de ter jogos entre 30 e 40 dias, é muito grande."

Além disso, ele salientou que ainda não é possível prever financeiramente os reparos nos gramados.

"É complicado estabelecer uma média de valores para reparos. Precisamos esperar o volume da água diminuir", afirmou.

Afetado pelas fortes chuvas, o Grêmio não entra em campo desde o dia 30 de abril, quando empatou com o Operário em 0 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Em seu estádio, a última partida foi realizada no dia 20 de abril e terminou com vitória do Tricolor Gaúcho por 1 a 0 sobre o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro.

A CBF adiou os duelos das equipes do Rio Grande do Sul até o próximo dia 27. Porém, as equipes gaúchas solicitaram a paralisação total do futebol brasileiro e a situação está sendo avaliada pela entidade.