Próximo do Vasco, Álvaro Pacheco deixa Vitória de Guimarães antecipadamente

Nesta quarta-feira, o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, confirmou que o técnico Álvaro Pacheco deixou o clube. O comandante de 52 anos deve assinar com o Vasco nos próximos dias.

A saída do treinador ocorreu antes da última rodada do Campeonato Português, fato que irritou o dirigente.

"Sai a custo zero, porque pretende sair a três dias do último jogo da temporada. O Vitória não pode ficar refém", disse em coletiva de imprensa.

António Miguel Cardoso ainda lamentou a saída de Álvaro Pacheco, mas afirmou que o Vitória de Guimarães já está na busca de um novo técnico.

"Estamos falando com alguns treinadores. Obviamente não fico satisfeito, lamento, preferia que tivesse terminado a temporada."

O treinador chegou ao clube europeu em outubro do ano passado. Desde então, comandou a equipe em 32 jogos, venceu 18, empatou cinco e perdeu nove.

Com Álvaro Pacheco no comando, o Vitória de Guimarães garantiu a quinta posição do Campeonato Português, com 60 pontos, podendo chegar a 63 na última rodada.