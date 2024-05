Xavi comenta situação de Vitor Roque: "A intenção não era que chegasse em dezembro"

Nesta quarta-feira, Xavi, treinador do Barcelona, falou sobre a situação de Vitor Roque, que chegou ao clube no fim de dezembro de 2023, teve poucas chances até aqui e não tem presença confirmada na equipe para a próxima temporada europeia. O comandante alegou que a ideia dos catalães não era de que o brasileiro chegasse ao time já no fim do ano passado.

"A intenção não era que Vitor Roque chegasse em dezembro, era que ele ficasse lá [no Athletico-PR]. A opção foi aberta com as lesão de Gavi. Para a sua formação, acreditávamos que era o melhor", disse.

"Há um debate que, para mim, não faz sentido. Ele é um jogador em formação. Há jogadores que estão à frente dele e por isso ele joga menos, pelo menos é assim que entendo a situação", completou.

Em entrevistas coletivas anteriores, Xavi comentou que o Barcelona decidiria o futuro de Vitor Roque ao final da temporada. O nome do jovem brasileiro já começou a ser ventilado em outros grandes da Europa, como o Porto, de Portugal, e o Manchester United, da Inglaterra.

? Ladies and gentlemen, Vitor Roque is in the building pic.twitter.com/hFLrykr9MA ? FC Barcelona (@FCBarcelona) January 31, 2024

Vitor Roque chegou ao Barcelona cercado de expectativas, sendo uma das grandes promessas do futebol. Em 13 jogos disputados até então, totalizando cerca de 310 minutos, o atacante marcou dois gols e não deu assistências.

A última aparição da joia brasileira de 19 anos pelo Barcelona ocorreu há pouco mais um mês, no dia 14 de abril. A partida em questão foi contra o Cádiz, e Vitor Roque iniciou entre os titulares.