Relógios de Schumacher são vendidos em leilão por mais de R$ 20 milhões

Oito relógios do ex-piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher foram leiloados na última terça-feira (14) por 4,25 milhões de dólares (R$ 21,8 milhões) em Genebra, na Suíça.

O que aconteceu

O leilão marca o 30º aniversário da primeira vitória do ex-piloto na Fórmula 1, em 1994. As peças foram leiloadas no Rare Watch (Relógios Raros, em livre tradução do inglês).

Um dos relógios foi um presente de Jean Todt, ex-chefe da Ferrari Seu mostrador apresenta o emblema da Ferrari, o capacete vermelho utilizado pelo ex-piloto e o numeral '1' cercado por seis estrelas, representando seis vitórias na F1.

Outra peça rara é um F.P. Journe Vagabondage 1 modelo único, vendido por 1.646.700 dólares (R$ 8,5 milhões). Ele também foi presente de Todt e representa os setes títulos conquistados pelo alemão na Fórmula 1.

Os outros cinco relógios foram adquiridos pelo mesmo comprador, por 1,8 milhão de dólares (R$ 9,2 milhões). As peças eram de uma rara série de Rutenhium de F.P. Journe, que incluía a caixa com o nome do piloto gravado.

Nosso sincero agradecimento a nossos consignadores e à família Schumacher que nos confiou os excepcionais pertences de Michael Schumacher. Vimos uma forte participação global, com uma ênfase na América. Remi Guillemin, especialista em relógios da Christie's

O heptacampeão mundial era um colecionador de relógios até o acidente de esqui em 2013. O estado de saúde do ex-piloto segue em sigilo desde então, especialmente porque a família preza pela privacidade.