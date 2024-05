Cruzeiro x Unión La Calera: 15 mil ingressos vendidos para jogo no Independência

O Cruzeiro divulgou, na manhã desta quarta-feira, uma parcial de ingressos vendidos para o duelo contra o Unión La Calera, no Independência, pela Copa Sul-Americana. De acordo com o clube mineiro, 15 mil entradas já foram compradas.

Além de apoiar o time, os cruzeirenses estarão participando de uma ação social com a compra das entradas. A renda do compromisso desta quinta-feira será destinada às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

"Amanhã (quinta-feira) é dia de lotar o Independência, apoiar o time na Sula e contribuir no jogo solidário com a renda destinada ao Rio Grande do Sul", destacou o time celeste nas redes sociais.

O jogo contra o Unión La Calera é fundamental para o Cruzeiro. No grupo B, o time mineiro é o segundo colocado, com seis pontos, quatro atrás do líder Universidad Católica, do Chile.

Assim, para manter as chances de liderar a chave, o Cruzeiro precisa vencer seu jogo e contar com um tropeço da Universidad Católica contra o Alianza, da Colômbia, em casa.