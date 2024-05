Pela primeira vez na Bombonera, Fortaleza busca vitória inédita para garantir classificação antecipada

O Fortaleza terá pela frente um momento inédito, nesta quarta-feira, quando enfrenta o Boca Juniors. Atual vice-campeão da Copa Sul-Americana, o Tricolor do Pici faz confronto contra a equipe xeneize em La Bombonera e, em caso de vitória, tem a oportunidade de garantir a classificação antecipada, diretamente para as oitavas de final da competição.

"Será histórico poder ver nosso Leão jogar no mítico estádio La Bombonera", definiu Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza. Anteriormente, no primeiro confronto, pela terceira rodada desta edição da Copa Sul-Americana, o clube já atingiu feito significativo ao vencer por 4 a 2 o Boca Juniors, no Castelão - além da vitória, torou-se o primeiro time brasileiro a marcar mais de três gols na equipe argentina desde a goleada por 6 a 1 sofrida pelos xeneizes contra o Palmeiras, na Libertadores de 1994.

Pela terceira temporada consecutiva em torneios internacionais com o Fortaleza, o CEO Marcelo Paz considera os duelos contra o Boca como símbolo da nova fase internacional do clube, que também é celebrada.

"É uma grande felicidade para nós o fato de que o Fortaleza vem se tornando personagem permanente em competições sul-americanas. É algo que antes de 2020 era impensável. Ficamos oito anos na Série C, voltamos para a Série B, depois fomos à Série A. Não se imaginava que a gente teria um circuito internacional mais permanente", destaca Marcelo Paz.

Além da disputa da atual Sul-Americana nesta temporada, assim como no ano anterior, o Fortaleza também esteve na Copa Libertadores em 2022 e 2023. A edição de 2022 marcou a estreia do clube na competição, quando entrou diretamente na fase de grupos e chegou até as oitavas de final, até cair diante do Estudiantes. Já em 2023, a eliminação nas fases prévias deu a chance de disputar a Copa Sul-Americana e quase levar o título.

Fora de campo, um dos principais motivos para o novo momento Tricolor são os ganhos estruturais e a reestruturação financeira. Desde 2019, por exemplo, passou a executar obras para transformar o antigo estádio Alcides Santos em um novo centro de excelência moderno, que atualmente concentra todo o núcleo técnico do futebol do clube. Já no âmbito financeiro, a redução das dívidas veio acompanhada de um salto de mais de 1.400% no faturamento anual, de R$ 24 milhões em 2017 para R$ 371 milhões em 2023 - o maior já registrado por uma equipe do Nordeste brasileiro.