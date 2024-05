Corinthians anuncia abertura da venda dos ingressos para jogo contra o Botafogo pelo Brasileirão

Nesta quarta-feira, o Corinthians anunciou a abertura da venda de ingressos para o jogo contra o Botafogo, pela sétima rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena. O processo já foi iniciado, às 13h (de Brasília), para não pagantes e PCDs.

Como de costume, a comercialização será feita on-line pela plataforma www.fieltorcedor.com.br e de forma escalonada, levando em consideração as prioridades do Fiel Torcedor.

Às 14h, o processo para a venda do estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira começará. Depois, às 15h, é dado o pontapé inicial para os sócios a partir dos 60 pontos.

A partir das 17h, os que tiverem acima de 40 pontos poderão adquirir as entradas. Posteriormente, às 19h, abre para os superiores a 20 e, às 20h, para os demais sócios.

Na quinta-feira, às 11h, ocorrerá a abertura do público geral. Os planos do Membro Minha Vida terão descontos de 25% a 65%, os do Minha História, 35%, e os do Meu Amor, 25%.

O confronto contra o Botafogo está marcado para acontecer às 16h (de Brasília) desse domingo. Com cinco pontos, o Corinthians está em 16º lugar, com a mesma pontuação do Fluminense, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

Confira os valores dos ingressos:

NORTE - R$ 50,00



SUL - R$ 80,00



LESTE SUPERIOR LATERAL - R$ 90,00



LESTE SUPERIOR CENTRAL - R$ 90,00



LESTE INFERIOR LATERAL - R$ 100,00



LESTE INFERIOR CENTRAL - R$ 150,00



OESTE SUPERIOR - R$ 170,00



OESTE INFERIOR CORNER - R$ 220,00



OESTE INFERIOR LATERAL - R$ 240,00