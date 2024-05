Casão detona discurso de António Oliveira sobre Cássio: 'Fez uma despedida'

A entrevista de António Oliveira após a vitória do Corinthians na Sul-Americana complicou ainda mais a permanência de Cássio, analisou o colunista Walter Casagrande, no UOL News Esporte. Para Casão, a declaração do técnico sobre o ídolo do clube soou como despedida.

'António Oliveira ficou em cima do muro sobre o Cássio': "Sobre a entrevista do António Oliveira, ele pode decidir, sim. Como não? Sou eu que vou decidir? Ele é o treinador, se ele chegar e falar assim: 'eu quero Cássio porque ele é importante para mim, ele está numa fase difícil agora, mas eu pretendo recuperá-lo e eu espero que ele jogue, é meu titular'. Aí o Cássio fica. É assim que o treinador pode e deve tomar uma posição. Ele ficou em cima do muro, tudo que ele falou do Cássio não foi nenhuma novidade, tudo que ele falou do Cássio é público, o que realmente a gente queria saber na entrevista era se ele ia assumir o poder de decisão nessa situação do Cássio, todo treinador tem o poder de decisão, sim, claro que tem".

'Ele fez uma despedida do Cássio; não gostei da entrevista': "O António Oliveira não fez isso, não tomou posição, lavou as mãos. Na minha opinião, pelo que entendi, ele fez uma despedida do Cássio, ele falou todas as características humanas do Cássio, toda a importância dele como jogador do Corinthians, para o Antônio Oliveira é o maior ídolo da história do clube, no meu currículo eu vou colocar que eu treinei o Cássio. Só faltou falar assim: 'Cássio, boa sorte, vai trabalhar em outro lugar porque eu já fiz o meu o meu papel aqui de valorizar tudo que você fez pelo Corinthians'. Eu não gostei da entrevista nesse ponto, ele tinha que tomar uma posição mesmo e não tomou posição nenhuma".

