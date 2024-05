Yara: Fica ou sai? Torcida do Corinthians se divide sobre futuro de Cássio

A colunista Yara Fantoni, do UOL, foi à Neo Química Arena na última terça (15) para saber a opinião da torcida do Corinthians sobre a possível saída do ídolo do clube para o Cruzeiro (assista acima).

O que aconteceu

Yara contou com ajuda especial para conversar com a Fiel. Um 'sósia' de Cássio caminhou com a colunista pelos arredores e pela arquibancada da Neo Química Arena para conhecer a opinião dos corintianos.

Os torcedores se mostraram divididos. A idolatria a Cássio se mostrou unânime, mas Yara encontrou tanto quem queira sua saída quanto quem deseje sua permanência no Corinthians por muito tempo.

Cássio, nada de ir para o Cruzeiro. É aqui no Corinthians. Aceita a proposta. Vai virar treinador, vai virar diretor, vai virar presidente do clube torcedor corintiano

Tchau, Cássio, vai ter que ir lá para BH. Infelizmente tem que ir. A grandeza do Cássio é muito grande, somos muito gratos, mas ele não quis terminar pela porta da frente, quer sair pela porta dos fundos torcedor corintiano