Cássio fora do Corinthians é traição? 'Falar isso é sacanagem', diz Casão

No UOL News Esporte, o colunista Walter Casagrande afirmou que chamar Cássio de traidor por querer sair do Corinthians é pura "sacanagem". Casão ressaltou que o goleiro e ídolo nunca deu as costas para o clube nem se escondeu nos momentos ruins.

Em relação a traidor, gente, pelo amor de Deus, como que pode falar uma coisa dessa de um jogador que está lá há 12 anos, defendeu o time nas horas maravilhosas e nas horas ruins e ficou lá? Quem dá entrevista é ele, ninguém põe a cara para bater. Na semana passada, o Yuri Alberto não quis dar entrevista e o Cássio foi lá e deu entrevista, com todo mundo detonando o cara. Ele nunca virou as costas. Chamar o cara de traidor é querer colocar mais fogo na lenha, é querer colocar mais fogo nessa lenha, é uma injustiça, eu acho sacanagem fazer isso. Pode criticar o Cássio do jeito que for, agora você chegar e falar que o cara é traidor? Casagrande

