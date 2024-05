Seleção Brasileira de basquete é convocada para o Pré-Olímpico da Letônia

A Seleção Brasileira de basquete masculino foi convocada nesta quarta-feira para o Pré-Olímpico de Ragu, na Letônia, que acontece entre os dias 3 a 7 de julho. Os 17 atletas chamados pelo técnico Aleksandar Petrovic se apresentam no dia 10 de junho para treinamento na cidade de Blumenau, em Santa Catarina.

A base da convocatória é a mesma que disputou a Copa do Mundo em setembro de 2023, com somente algumas novas adições, dentre elas: João Marcelo "Mãozinha", Gui Deodato, Elinho Corazza e Alexey Borges. Além de Raulzinho, que se machucou na própria competição.

"É uma mescla de jovens e veteranos, de atletas que conheço e que sabemos o potencial. Um grupo interessante para a disputa do Pré-Olímpico. Esse será o meu quarto torneio, e ele é muito específico. Temos que ter atenção, principalmente no primeiro jogo, contra Montenegro, para podermos buscar uma vaga na semifinal e escapar da Letônia neste estágio" afirmou Petrovic.

Após os treinos em Blumenau, o Brasil viaja para a Europa, onde fará três amistosos antes do Pré-Olímpico. No dia 24, pega a Polônia e no dia 26, o rival será a Croácia.

Convocação Pré-Olimpico Riga 2024

Marcelo Huertas - Tenerife-ESP



Alexey Borges - Hakro Merlins-ALE



Yago dos Santos - Estrela Vermelha-SRB



Elinho Corazza - Corinthians-BRA



Raulzinho - Free agent



Georginho - RatioPharm Ulm-ALE



Didi Louzada - Flamengo- BRA



Vitor Benite - Zunder Palencia-ESP



Leo Meindl - Tokyo-JPN



Gui Deodato - Flamengo-BRA



Gui Santos - Golden State Warriors-EUA



Lucas Dias - Sesi Franca-BRA



Gabriel Jaú - Flamengo-BRA



Tim Soares - Nagoya-JPN



Bruno Caboclo - Partizan-SRB



João Marcelo "Maozinha" - Free Agent



Cristiano Felicio - CB Granada-ESP

Comissão técnica

Diretor técnico - Victor Mansure



Administrador - Duda Machado



Técnico - Aleksandar Petrovic



Assistentes técnicos - Tiago Spliiter, Hélio Rubens Garcia, Demétrius Ferraciú e Bruno Savignani



Preparador físico - Bruno Nicolaci



Diretor de Saúde e Performance - Carlos Vicente Andreoli



Médico - Paulo Szeles



Fisioterapeutas - Rafael Plein e Bruno Secco



Apoio técnico - Paulo Henrique Pereira da Silva



Gerente de Comunicação - Thierry Gozzer