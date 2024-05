Neto enlouquece após vitória do Corinthians: 'Yuri Alberto é seleção'

Neto se empolgou com a vitória do Corinthians sobre o Argentinos Jr na última terça-feira (14) pela Copa Sul-Americana. O ex-jogador e atual apresentador da Band "escalou" o atacante Yuri Alberto para a seleção brasileira e confia no título continental.

Que fase que está o Corinthians, que fase! Que fase que está o Yuri Alberto! É seleção! E vou falar mais: daí é rumo ao título da Sul-Americana. Neto, na Rádio Craque Neto

Que faaaaaaase que tá o Corinthians 🦅. Olha como ficou o Craque @10neto depois do Coringão fazer 3 a 0 em 45 minutos pic.twitter.com/skacuIxL3n -- Rádio Craque Neto (@radiocraqueneto) May 15, 2024

O Corinthians na Sul-Americana

O Corinthians é o vice-líder do Grupo F. Apenas o primeiro colocado de cada chave avança para o mata-mata.

O time tenta a classificação em confronto direto com o Racing-URU. A partida será na terça-feira (28), às 19h (de Brasília), na Neo Química Arena.

Yuri Alberto é o artilheiro da competição, com cinco gols. Ele divide o posto com Lucero, do Fortaleza, Mastriani, do Athletico-PR, e Brayan Léon, do Independiente Medelín.