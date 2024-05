CR7 revela que não atende ligações após as 22h: 'Descanso para o cérebro'

O atacante Cristiano Ronaldo revelou uma rotina inusitada para preservar a qualidade de vida. O português do Al-Nassr (SAU) disse que não atende o telefone após as 22h.

O que aconteceu

Disciplina além dos treinos. Em conversa com sobre cuidados com a saúde publicada em seu perfil no Instagram, Cristiano Ronaldo afirmou que entende que a rotina o ajuda a descansar o cérebro.

Só ligue em caso de urgência. CR7 admitiu que atende a algumas ligações, quando são pessoas muito próximas ou sobre assuntos muito urgentes, mas admitiu que não gosta muito da situação.