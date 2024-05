Casares nega conversa com Boca por James, mas não descarta saída do meia

O presidente Julio Casares, do São Paulo, negou qualquer conversa com o Boca Juniors por James Rodríguez. O mandatário, porém, não descartou a saída do meio-campista, que anda em baixa no clube desde a chegada de Zulbeldía.

Vejo [boatos] nas redes e me surpreendo a cada dia. Notícias do Boca, que nós não temos nenhuma ponta de realidade, a questão do Everton é um time onde ele já jogou, portanto é um sentimento que ele tem. Janela sempre se aprecia chegada e saída de jogadores, desde que seja bom para jogador e para a instituição. Julio Casares, para a ESPN

O James ainda é atleta do São Paulo, está treinando e nós vamos aguardar. Tem agora a Copa América, certamente será convocado. Acredito que o futuro do atleta terá que ser bom para ele e para o São Paulo. Não teve nenhuma consulta do Boca, nem do Everton, nem do Sevilla. Não houve conversa sobre James.

O que aconteceu

O São Paulo já trabalha com a saída de James. O colombiano não convenceu o técnico argentino e não vem jogando.

Zubeldía testou algumas formações com James e não gostou do desempenho do meia. O treinador não consegue ver o jogador rendendo com a camisa tricolor.

A tendência é que James deixe o clube na próxima janela de transferências. Ele tem contrato com o clube até o meio de 2025.

O Boca Juniors tem interesse no meio-campista. "Quem não gostaria de ter James Rodríguez em seu time? Há muitos rumores aqui, principalmente com a chegada do mercado", disse Chicho Serna, membro do departamento de futebol do time argentino.