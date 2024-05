Erik Ten Hag rebate critica de Rooney sobre jogadores lesionados do Manchester United

O técnico Erik Ten Hag respondeu nesta terça-feira às críticas feitas pelo ex-jogador Wayne Rooney sobre os atletas do Manchester United estarem se escondendo atrás das lesões. A fala veio em coletiva de imprensa pré-jogo contra o Newcastle pela 34ª rodada do Campeonato Inglês, que estava atrasada. A bola irá rolar nesta quarta-feira, às 16h (de Brasília), no Old Trafford.

"É preciso ver aqui em Carrington que os jogadores estão desesperados para jogar", disse o holandês.

"Bruno (Fernandes) fez um teste físico no domingo para jogar e Rashford fez tudo o que pôde. Os jogadores estão desesperados para jogar. Lindelof e Varane estão treinando para estarem disponíveis para a final. Eles fazem o que eles podem fazer", concluiu.

A lista de contundidos do United é extensa. Ao todo, dez jogadores estão lesionados: Tyrell Malacia, Luke Shaw, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Raphael Varane, Anthony Martial, Victor Lindelof, Marcus Rashford, Bruno Fernandes e Mason Mount.

O Manchester United não vive um bom momento na temporada e venceu apenas um dos últimos nove jogos. Por conta disso, Wayne Rooney afirmou que alguns jogadores poderiam estar jogando e que estão se escondendo atrás das lesões.

"Quando olhamos para as lesões que contraíram, alguns desses jogadores podem jogar, 100 por cento" disse em entrevista à Sky Sports. "Os jogadores lesionados não estão recebendo nenhuma crítica atualmente. O técnico vai levar toda a culpa por isso", finalizou.

O Manchester United ocupa a oitava posição do Campeonato Inglês, com 54 pontos, e não tem mais chances de se classificar para alguma competição europeia.

Porém, os Diabos Vermelhos ainda se preparam para disputar a final da Copa da Inglaterra contra o Manchester City. A decisão será realizada no próximo dia 25, às 11h (de Brasília), em Wembley.