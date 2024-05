Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para duelo com o Barcelona-EQU

A escalação do São Paulo pode ter novidades para a partida desta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, às 21h (de Brasília), no Morumbis, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Recuperado de uma lesão na perna esquerda, Lucas Moura voltará a ser relacionado pelo técnico Luís Zubeldía e deve, enfim, ir a campo novamente.

Lucas sofreu uma lesão na região posterior da perna esquerda logo na estreia do São Paulo na Libertadores, contra o Talleres, na Argentina. Na ocasião, o jogador foi substituído ainda no primeiro tempo. Agora, ele vive a expectativa de reforçar a equipe de Luís Zubeldía nesse ótimo início de trabalho do treinador.

A tendência é que Lucas comece a partida contra o Barcelona de Guayaquil no banco de reservas, até pelo fato de não atuar há mais de um mês. O camisa 7 tricolor precisa readquirir ritmo de jogo e ser introduzido aos poucos, até para evitar qualquer risco de ele sofrer um novo problema físico. Ao longo do duelo desta quinta-feira, porém, o ídolo são-paulino tem tudo para ser acionado por Zubeldía.

A provável escalação do São Paulo para encarar o Barcelona de Guayaquil tem Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck; Alisson, Bobadilla e Nestor (Michel Araújo); André Silva, Ferreirinha e Luciano.

O treino

O técnico Luis Zubeldía comandou nesta quarta-feira o último treino do São Paulo para o duelo com os equatorianos. Os atletas que atuaram na maior parte do tempo contra o Fluminense permaneceram em um dos campos do CT da Barra Funda fazendo trabalhos mais leves, como corrida, atividades de mobilidade, força e aceleração, além de exercícios técnicos.

Já o restante do elenco realizou movimentações de ataque contra defesa comandadas por Luís Zubeldía e sua comissão técnica. Antes do fim do treino, os jogadores ainda aprimoraram as finalizações.

Com a vitória do Talleres sobre o Cobresal na última terça-feira, por 1 a 0, o São Paulo precisa ao menos pontuar nesta quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, para seguir com chances matemáticas de se classificar às oitavas de final como líder do Grupo B.

O Talleres é o primeiro colocado da chave, com 13 pontos. Já o São Paulo soma nove tentos. Caso pontue contra o Barcelona, o time comandado por Luis Zubeldía seguirá dependendo de si próprio para garantir a liderança do Grupo B, já que enfrenta o rival argentino na última rodada, no Morumbis, protagonizando um confronto direto pela ponta da tabela.