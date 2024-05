Xavi explica ausências de Vitor Roque no Barcelona: 'Jogador em formação'

Xavi Hernández foi questionado sobre as ausências de Vitor Roque, que jogou por apenas 312 minutos desde que chegou ao Barcelona.

O que aconteceu

O treinador do Barcelona explicou que o atacante brasileiro continua com o seu processo de adaptação. Xavi reforçou que isso é algo comum para jogadores jovens.

Há um debate que, para mim, não faz sentido. Ele é um jogador em formação. Há jogadores que estão à sua frente e por isso ele joga menos, é pelo que entendo. Aconteceu toda a minha vida com jovens jogadores de futebol. Xavi

"A intenção não era que Vitor viesse em dezembro e sim que ficasse lá [no Brasil] e seguisse crescendo. Foi aberta a opção com a lesão de Gavi. Para sua formação, acreditamos que era o melhor [trazê-lo], e assim tínhamos a opção de incorporá-lo, para que visse como era o clube", mencionou.

Xavi fez questão de explicar as ausências do atacante nos últimos dois jogos do Barcelona. Em ambas as partidas, Roque não estava em condições de atuar.

"Por outro lado, vale lembrar que na véspera da visita ao Girona ele estava em casa com febre e que na véspera do duelo da última segunda-feira contra o Real Sociedad sentiu um desconforto no tornozelo", comentou.

O empresário de Vitor Roque, André Cury, criticou Xavi pela falta de oportunidades ao jogador no Barcelona, afirmando que o treinador nem sequer conversa com o brasileiro.

A rádio Cadena Ser da Espanha noticiou que Vitor Roque não continuará no Barcelona na próxima temporada por não fazer mais parte dos planos de Xavi. O diretor de futebol do Barça, Deco, teria decidido emprestar o jogador.

O Porto demonstrou interesse no atacante e poderia incluir o meia Pepê, ex-Grêmio, na negociação. A Inter de Milão também estaria observando o jovem jogador, segundo informações do jornal português A Bola.