Santos recebe convite para disputar partida amistosa contra o Boca Juniors na Bombonera

O Santos disputará até o final da temporada apenas a Série B do Campeonato Brasileiro, já que não atendeu aos critérios de classificação para a disputa desta edição de Copa do Brasil e não se encontra em nenhuma competição internacional. Em busca de preencher lacunas em seu calendário, o Peixe estuda disputar amistoso contra o Boca Juniors, na Argentina, na Bombonera.

O presidente do clube, Marcelo Teixeira, em entrevista ao canal Cartoloucos, confirmou o convite recebido pelo Santos. "O Santos é do mundo, não pertence aqui, a nós. Agora, por exemplo, recebemos um convite para fazer um amistoso contra o Boca Juniors", afirmou.

As conversas, ainda nos estágios iniciais, indicam que o jogo ocorrerá entre o final de junho ou começo de julho.

No total, as equipes se enfrentaram em oito oportunidades, com o Santos vencendo em quatro ocasiões, empatando em uma e perdendo em três. Na Bombonera, já foram disputadas quatro partidas: duas vitórias do Boca Juniors, um empate e um triunfo do Peixe.

Além disso, os clubes decidiram os títulos da Copa Libertadores de 1963, em que o Santos de Pelé sagrou-se campeão, e em 2003, quando os argentinos garantiram a taça.

Pela quarta rodada da Série B, o Santos volta aos gramados apenas apenas no dia 6 de maio, uma segunda-feira, quando encara o Guarani, na Vila Belmiro, às 20h (de Brasília).