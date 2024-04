Athletico-PR divulga foto da perna de Cuello após entrada dura de Caíque, do Juventude

Neste domingo, o Athletico-PR empatou em 1 a 1 com o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Após o apito final, em seu X (antigo Twitter), o Furacão postou uma foto da perna de Cuello, meio-campista da equipe, sangrando por conta da entrada dura de Caíque, do Juventude.

No lance, que ocorreu aos 34 minutos da primeira etapa, a bola estava em disputa perto da linha lateral. Caíque, então, em dividida, acabou acertando com a sola da chuteira a perna direita de Cuello, que caiu no gramado imediatamente.

Nas redes sociais, o Furacão questionou a decisão da arbitragem, escrevendo: Nem falta?!

A arbitragem não marcou falta no lance e o árbitro de vídeo (VAR) não considerou que o lance pudesse ser analisado para um possível cartão vermelho.

O Furacão volta aos gramados, nesta quarta-feira, às 18h (de Brasília), para encarar o Ypiranga, no Estádio Colosso da Lagoa, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.