Brasil de Pelotas é derrotado pelo Concórdia em estreia pela Série D do Brasileiro

Neste domingo, pela rodada de estreia da Série D do Campeonato Brasileiro, o Brasil de Pelotas foi superado por 2 a 0 pelo Concórdia, no Estádio Domingos Machado De Lima.

Com o revés na primeira rodada, a equipe do Rio Grande do Sul começa a competição na sétima posição do Grupo H, sem pontuar e com saldo negativo de dois gols. Já o Concórdia, diante do triunfo, lidera o grupo com três pontos.

Os dois gols foram marcados na já etapa complementar. Aos 3 minutos, Parema cravou o primeiro do Concórdia e Alison, aos 38, fechou a conta para os mandantes.

Pela segunda rodada, o Brasil de Pelotas volta a campo no domingo para enfrentar o Barra, no Estádio Bento Freitas, ás 16h (de Brasília). Já o Concórdia, um dia antes, às 16h, visita o Novo Hamburgo, no Estádio do

Confira os outros jogos deste domingo pela Série D:

Brasiliense 1 x 0 Anápolis



Fluminense-PI 1 x 2 Maranhão



Sousa 0 x 0 Iguatu



Moto Clube 2 x 2 Tocantinópolis



Trem 0 x 0 Manaus



Mixto 1 x 1 Crac



Maracanã 1 x 1 América de Natal



Cametá 0 x 1 Altos



Itabuna 0 x 0 Real Noroeste



Barra 1 x 1 Novo Hamburgo