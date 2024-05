'Rony confrontar torcedor por críticas só piora a situação', diz Lavieri

Do UOL, em São Paulo (SP)

Rony, atacante do Palmeiras, se defendeu das críticas que tem recebido e ressaltou que elas vêm de torcedores que não são palmeirenses de verdade. Danilo Lavieri, Flavio Latif e Paulo Massini falaram sobre o assunto na Live do Palmeiras, toda terça-feira às 17h (de Brasília).

As críticas a Rony

O Rony não pode em uma resposta falar: 'quem é o torcedor do Palmeiras de verdade' não me crítica', 'para quem não é ingrato'. Entrar em confronto com o torcedor nesse nível só piora a situação. Danilo Lavieri.

Rony também destacou, em entrevista ao colunista do UOL Andre Hernan, que as críticas servem como combustível para ele e que essas pessoas terão que aguentá-lo por muito tempo — ele tem contrato com o clube até o fim de 2026.

Veiga deixará de bater pênaltis no Palmeiras?

Veiga chegou a sete pênaltis desperdiçados dos últimos 20 que bateu após parar em Bento. São 13 gols e 7 pênaltis perdidos, uma taxa de conversão de apenas 65%. Os números despertam dúvida no torcedor, que querem Estêvão cobrando as penalidades.

"Veiga já mostrou há um tempo que não era para ser o batedor titular. Daria essa chance ao Estêvão", disse Lavieri.

"Conhecendo o Abel [Ferreira], acho difícil que isso aconteça", ponderou Latif.

Trio do bilhão titular na Libertador?



Outro assunto da live foi a possibilidade de Abel Ferreira finalmente escalar o trio de 1 bilhão junto: Estêvão, Endrick e Luis Guilherme. Endrick está suspenso para o próximo jogo do Brasileirão, e não deve ser poupado agora no meio de semana.

Esse é o meu sonho: quero ver Estêvão, Endrick e Luis Guilherme jogando juntos. Aproveita que o Endrick está suspenso contra o Criciúma no fim de semana, e bota os meninos para jogar Abel. Danilo Lavieri.

Canal do Palmeiras no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Palmeiras sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.