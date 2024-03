'Se for para jogar sem perna, vou jogar', diz Endrick sobre último Paulista

O atacante Endrick destacou sua completa obsessão para ajudar o Palmeiras a conquistar o título em seu último Paulistão pelo clube.

O que aconteceu

Endrick foi o herói da semi. A joia alviverde retornou do período com a seleção na Data Fifa, começou como titular e marcou o gol da vitória sobre o Novorizontino, no retorno do Allianz Parque.

Ele afirmou que fará de tudo para o Palmeiras ser campeão: "Se for para jogar sem perna, vou jogar". O camisa 9 foi substituído com dores na perna esquerda no segundo tempo da partida.

Sensação excepcional, ainda mais por ajudar minha equipe. Graças a deus fiz gol, é meu ultimo Paulistão aqui, quero fazer de tudo para estar na seleção do campeonato, para o Palmeiras ganhar, fazer gol, dar assistência. Vou lutar porque sabemos que vai ser meu último, tenho que jogar com todas as minhas forças.

Tomei uma pancada [na coxa] contra a Espanha, creio que vou ser avaliada e não será nada, se Deus quiser. E mesmo se for, estou on, é meu último Paulistão, quero estar em todas. Vim de avião para cá, cheguei aqui no Allianz, depois fui tratar, fiquei ontem o dia todo. Acordei cedo hoje para fazer gelo. Se for para jogar sem perna, vou jogar. Tenho que ajudar o Palmeiras e meus companheiros. Endrick, à CazéTV.

Após a partida, Abel Ferreira falou sobre a situação do jogador e não garantiu que ele estará nos jogos decisivo contra o Santos.