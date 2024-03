Rayssa Leal vai de tênis furado a modelo esgotado na Nike e ícone de grife

Do UOL, no Rio de Janeiro

Contos de fadas acontecem, e Rayssa Leal está aí para provar. De origem humilde em Imperatriz, no Maranhão, a Fadinha deu suas primeiras voltas no skate ainda com um tênis furado. E através de seu talento, hoje esgota um calçado personalizado da Nike em apenas 20 minutos, é a 1ª brasileira embaixadora da luxuosa grife francesa Louis Vuitton e possui uma linha de joias na H Stern.

"Andava com um buraco no solado do tênis"

Nike SB Dunk Low Pro Rayssa saiu ao preço de R$ 899,90 e se esgotou em 20 minutos Imagem: Diego Sarmento / Nike

Rayssa se emocionou ao saber que seu tênis personalizado, que custa R$ 899,99, se esgotou em 20 minutos no site da Nike. A skatista, que foi prata nas Olimpíadas de Tóquio, relembrou de quando andava de skate em Imperatriz com um buraco no solado do calçado:

Quando eu era pequena, sempre imaginava ter um tênis bom para andar de skate, que fosse confortável. Porém, infelizmente, meus pais não tinham condições para comprar o melhor tênis para mim. Andava com um buraco no solado do tênis que às vezes até furava as minhas meias, era o que eu tinha, e eu já era muito feliz com aquilo, até porque só de estar andando de skate, para mim, estava bom

Rayssa Leal, no Instagram

1ª brasileira embaixadora da Louis Vuitton

Rayssa Leal no desfile da Louis Vuitton na Semana de Moda, em Paris Imagem: Foto: Arnold Jerocki/Getty Images for Louis Vuitton

Rayssa Leal tornou-se a 1ª brasileira embaixadora da Louis Vuitton. O anúncio foi feito em março e a skatista, que já era parceira da marca, participou da Semana de Moda, em Paris (França), representando a grife.

O feito foi celebrado no universo do skate. A organização do STU, por exemplo, vê com orgulho o alcance da Fadinha para além da modalidade.

Nós, do STU, ficamos muito felizes de ver um conto de fadas acontecer na nossa frente, dentro do nosso evento. Uma menina pobre, do Maranhão, de uma cidade pequena, conseguir driblar todas as barreiras e estar lançando um tênis do nível da Nike, sendo super desejado. Está com a Louis Vuitton, uma marca de luxo, sendo embaixadora. Que as pessoas acreditem nos sonhos dela, porque realmente contos de fadas acontecem Bill Tassinari, head de Cultura Urbana do STU, evento nacional de skate

Joia da Fadinha na H Stern

Rayssa Leal durante ação para a loja de joias H Stern, que fez pingente de ouro "Fadinha" por R$ 1.060,00 Imagem: Divulgação / H Stern

Outra grife que virou parceira de Rayssa Leal foi a H Stern. A joalheria criou um pingente de ouro batizado de "Fadinha", em referência à skatista. Ele custa R$ 1.060,00 no site da empresa.

A Rayssa Leal é o exemplo de atleta que possui um alcance e engajamento que vai além do esporte que pratica, ainda que consideremos que o skate já vai além de ser um simples esporte. É uma modalidade que, por si só, já traz elementos de lifestyle, música, moda e arte intrínsecos. Esse alcance, conquistado com mérito pela Rayssa, é o resultado de uma conjuntura de fatores, como performance, carisma, posicionamento, valores pessoais e um staff extremamente capacitado na gestão de sua carreira Gustavo Herbetta, diretor de marketing do COB (Comitê Olímpico Brasileiro)

Carisma e trajetória são atrativos

A união entre carisma e trajetória de vida de Rayssa chamam a atenção das grandes marcas. É o que acreditam Renê Salviano e Fábio Wolff, especialistas em marketing esportivo e em captação de contratos entre marcas e profissionais do esporte.

Rayssa é fora da curva. Além de vencedora como esportista, é uma garota carismática e com uma bela história de luta para se tornar um ícone mundial do esporte. É mais do que normal um combo de itens positivos resultar em marcas brotando querendo patrocinar atletas como ela Renê Salviano, CEO da Heatmap