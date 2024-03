Notas do jogo: Luan é o melhor em classificação do Palmeiras, diz Footstats

O zagueiro Luan recebeu a maior nota na vitória do Palmeiras sobre o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão, de acordo com a plataforma especializada Footstats: 7,6. Ele teve mais destaque que Endrick, autor do gol da classificação, que ficou com a segunda maior avaliação, 6,9.

Notas do Palmeiras