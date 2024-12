Buscas sobre Ayrton Senna aumentam após série do Netflix

As dúvidas em torno da vida de Ayrton Senna não param de movimentar as pesquisas de internautas. De acordo com um levantamento da Oddspedia, empresa de inteligência esportiva, as buscas pelo piloto brasileiro aumentaram em 2400% após o lançamento do documentário Senna, na Netflix.

Só neste ano, duas produções com a história do brasileiro foram lançadas: o documentário Senna por Ayrton, da Globoplay, em maio, e a série Senna, da Netflix, no último dia 29 de novembro. Mas foi em 1 de dezembro, dois dias após a produção estrelada por Gabriel Leone que o interesse no Google atingiu o pico do período entre 1 de maio e 10 de dezembro. Considerando o dia anterior a série, as buscas aumentaram em 2400% após a obra.

Veja os principais assuntos relacionados ao piloto

Como e qual foi a causa da morte de Senna?

A pergunta mais feita sobre Ayrton Senna foi sobre como o piloto morreu e o que provocou a fatalidade. Das pesquisas em alta, 13,89% delas foram sobre esse tópico.

Ayrton Senna faleceu em 1º de maio de 1994 durante a sétima volta no Grande Prêmio de San Marino da Fórmula 1, em Ímola, na Itália. Senna perdeu o controle do carro e colidiu na barreira da curva Tamburello. Horas depois do acidente, o piloto morreu no Hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália, aos 34 anos.

Senna estava a 300 quilômetros por hora, quando o braço direito da suspensão dianteira saiu disparado em direção a cabeça do piloto e o acertou abaixo da viseira. No hospital, foi informado que ele teve morte cerebral instantânea.

Qual o impacto de Senna nas redes sociais?

A segunda pergunta mais feita, com 11,11% de interesse, é referente a como Ayrton Senna é visto nas redes sociais, já que o ícone da Fórmula 1 morreu antes da popularização dos celulares e internet.

Nas redes sociais, apesar de não ter um perfil oficial, a presença de Senna é marcada pelas contas do seu Instituto e, mais recentemente, pelo perfil da série oficial produzida pela Netflix. Os fãs e pessoas que o admiram também aparecem fortes neste cenário, com perfis de homenagem como o Ayrton Senna Live Brasil ? que compartilha momentos da vida do piloto ? chegando a mais de 300 mil seguidores.

Qual carro Senna dirigia e quais eram seus favoritos?

A terceira pesquisa mais feita foi sobre carros: o público procurou saber qual era o carro que Senna dirigia e quais eram seus carros preferidos. Essa discussão chegou a render 10% das pesquisas, segundo o levantamento. No dia de seu acidente, Ayrton Senna dirigia uma FW16-Renault da Williams, o mesmo carro que o tricampeão desembarcou no Brasil para a abertura do mundial de 1994. Já sobre os carros preferidos, Senna guardava em sua garagem dois carros arrojados: um Honda NSX Type R e um Audi S4 Avant 1993.

Senna reencarnou?

Há quem pergunte até mesmo se Senna poderia estar entre nós. Representando 1,1% das pesquisas há frases como "Ayrton foi reencarnado?" e "Discussões sobre a reencarnação de Senna". O atleta já retratou em entrevistas que costumava rezar antes das corridas e que sentiu a presença de Deus durante a última volta da corrida no Grande Prêmio do Japão, em 1988.

Outras dúvidas curiosas que demonstraram um aumento repentino de interesse envolvem a jornalista Laura Harrison, personagem interpretada por Kaya Scodelario com destaque na série, mas que na realidade nunca existiu na realidade. A repórter foi criada para representar a opinião das pessoas em relação às ações do piloto na pista.

E parece que os fãs de Fórmula 1 não querem parar por aí. Pelo menos 5,56% das buscas sobre o piloto querem saber se existem outras séries sobre a vida do brasileiro. Apesar da obra da Netflix ser a única ficcional em live action, diferentes documentários e animações já foram lançados.

Em 1994, enquanto o piloto ainda estava vivo, foi lançado o personagem em quadrinhos Seninha, que posteriormente migrou para animações na TV e no streaming. Na própria Netflix há o documentário Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão, lançado em 2010.

Na Apple TV+, é possível assistir à obra Era dos Campeões, que além de Senna também conta a história de Emerson Fittipaldi e Nelson Piquet. Por fim, na PlayPlus há o documentário Senna 30 Anos: O Dia que Ainda Não Terminou, que retrata os momentos anteriores ao acidente em San Marino.

Interesse por Fórmula 1 atinge pico após série

O interesse pela Fórmula 1 também cresceu desde o lançamento de Senna. Um esporte que já demonstrava bastante interesse online, teve um pico de buscas no dia 8 de dezembro.

A pesquisa também investigou quais os pilotos mais buscados no Google de todos os tempos. Senna, é claro, é o primeiro, seguido por Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Alain Prost, célebre rival de Senna e retratado na série, ficou na quarta posição.