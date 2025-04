Com brilho de Memphis e Yuri, Corinthians bate o Vasco na Arena e alcança 1ª vitória no Brasileirão

O Corinthians alcançou a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro de 2025. Neste sábado, o Timão bateu o Vasco por 3 a 0, na Neo Química Arena, pela segunda rodada do torneio. Yuri Alberto, Memphis Depay e João Victor (contra) anotaram os gols.

Com o resultado, o Alvinegro aparece, momentaneamente, na primeira colocação, com quatro pontos. O Cruzmaltino, por sua vez, está em sétimo, com três. Ambos, porém, podem perder posições neste domingo, após a realização dos outros jogos da rodada.

As equipes voltam as suas atenções agora para a Sul-Americana. O Corinthians visita o América de Cali-COL na terça-feira, às 21h30 (de Brasília). pela segunda rodada da fase de grupos. Simultaneamente, o Vasco recebe o Puerto Cabello-VEN.

Já o próximo desafio do Timão pelo Brasileirão será no sábado, contra o Palmeiras, às 18h30, na Arena Barueri, pela terceira rodada. O Cruzmaltino duela com o Sport, em São Januário, às 21 horas.

O jogo

Empurrado pela sua torcida, o Corinthians precisou de pouco tempo para abrir o placar na Neo Química Arena. Na primeira finalização, saiu o primeiro gol. Ou melhor, um golaço.

Com 12 minutos, Carillo recebeu na ponta direita e achou bom lançamento para Memphis. O camisa 10, então, ajeitou de peito para Yuri, que chegou batendo de primeira para estufar as redes.

O Vasco tentou responder rápido. Aos 18, Payet cobrou escanteio e Rayan cabeceou nas mãos de Donelli. Na sequência, o meia francês recebeu com liberdade no meio e bateu com perigo, por cima.

Do outro lado, os mandantes seguiram precisos no ataque. Com o relógio marcando 26, Yuri foi acionado em velocidade na direita, cortou para o meio e deixou Memphis cara a cara com Léo Jardim. O holandês finalizou com categoria, por cima do goleiro, para ampliar.

Com a vantagem, o Corinthians colocou o pé no freio e passou a administrar o jogo até o fim do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, os donos da casa chegaram a anotar mais um, mas o gol foi anulado pela arbitragem. Com 12 minutos, Matheus Bidu fez jogada pela esquerda, tabelou com Memphis e bateu firme para balançar as redes. Após revisar o lance no VAR, Anderson Daronco entendeu que o lateral esquerdo cometeu falta.

O Vasco, por sua vez, chegou perto de descontar aos 24. Payet cobrou escanteio e João Victor subiu sozinho. A testada do zagueiro passou raspando a trave.

Com 32 minutos, o Corinthians teve mais um gol anulado. Depois de linda jogada coletiva, Bidu disparou pela esquerda e cruzou rasteiro. Na marca do pênalti, Memphis dominou girando em cima da marcação e chutou por baixo de Léo Jardim. Daronco, entretanto, foi chamado ao VAR e identificou impedimento.

Nos minutos finais, o Timão, embalado pelos gritos de "olé" da torcida, passou a trocar passes para controlar a vantagem. Aos 45, então, os paulistas mataram o jogo. João Victor tentou tirar a bola de Memphis na área após cruzamento de Romero, mas se atrapalhou e mandou contra a própria meta.

Assim, o Alvinegro alcançou a primeira vitória no Brasileirão de 2025.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS 3 X 0 VASCO

Data: 05 de março de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Árbitro: Anderson Daronco (RS)



Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)



VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)



Cartões amarelos: Raniele, Martínez, Matheuzinho (Corinthians); Jair, João Victor (Vasco)



Cartão vermelho: Ramón Díaz (Corinthians)

GOLS: Yuri Alberto, aos 12 do 1ºT, Memphis, aos 26 do 1ºT, e João Victor (contra), aos 45 do 2ºT (Corinthians)

CORINTHIANS: Matheus Donelli; Matheuzinho, Félix Torres, André Ramalho e Fabrizio Bidu; Bidon, Raniele (Maycon), Carillo (José Martínez) e Coronado (Romero); Memphis e Yuri Alberto (Héctor Hernández).



Técnico: Ramón Díaz

VASCO: Léo Jardim; Puma, João Victor, Lucas Freitas e Piton; Jair (Hugo Moura), Matheus Carvalho, Tchê Tchê (Vegetti) e Payet; Loide Augusto (Adson) e Rayan (Nuno Moreira).



Técnico: Fábio Carille