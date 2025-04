Minas vence o Suzano e larga na frente nas quartas de final da Superliga masculina

O Minas venceu o primeiro confronto contra o Suzano pelas quartas de final da Superliga masculina de vôlei. Neste sábado, na Arena UniBH, a equipe mineira ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 37/35, 25/15 e 25/17.

Os mineiros podem garantir a classificação à semifinal se vencer o próximo jogo. O Suzano, por sua vez, precisa da vitória para forçar a terceira partida e seguir vivo na competição.

As equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Guanandizão, em Campo Grande, às 21h (de Brasília).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vôlei | Minas Tênis Clube (@mtcvolei)

O jogo

O primeiro set foi de extremo equilíbrio entre as duas equipes. Após empate por 24 a 24, a disputa foi para os pontos seguidos e demorou para alguém triunfar. Até que Paulo foi acionado na entrada de rede e colocou a bola no chão a equipe visitante, fechando em 37/35.

Já no segundo set, o time mineiro não deu brechas ao Suzano. Com boas atuações de Wilian e Abouba, o Minas fechou o set em 25/15.

Já no terceiro e derradeiro set, o Suzano foi para o tudo ou nada e chegaram a encostar no placar. Porém, o Minas reassumiu o controle da partida, fechou em 25/17 e garantiu a primeira vitória da série.