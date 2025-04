Marquinhos leva Vasco à vitória, Botafogo bate São Paulo por um ponto e Franca lidera NBB

Três jogos movimentaram o NBB neste sábado. Dois deles tiveram vitórias bem apertadas de Vasco sobre o Brasília Basquete e do Botafogo diante do São Paulo. O líder Franca passou com tranquilidade pelo Pato Basquete fora de casa.

O ala Marquinhos comandou o Vasco contra o Brasília Basquete na vitória por 79 a 77 no Ginásio Nilson Nelson. Liderou em assistências (sete), foi o segundo em rebotes (sete) e anotou 11 pontos. Do lado do Brasília, Anton Cook foi o cestinha do jogo com 19 pontos.

O Vasco subiu duas posições na tabela, chegando à quinta colocação, com 49 pontos. O Brasília permanece na quarta posição, com 50 pontos. O próximo jogo do Vasco será nesta segunda-feira, contra o líder Minas, às 19h (de Brasília). O Brasília enfrentará o Flamengo, nesta terça-feira, às 20h30.

Botafogo x São Paulo

No Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro, o Botafogo recebeu o São Paulo e venceu por 86 a 85. Matheuzinho foi o cestinha dos donos da casa anotando 18 pontos. O São Paulo deu trabalho ao Botafogo com Bennett marcando 23 pontos, três rebotes e cinco assistências.

O resultado não altera a posição de ambas as equipes na tabela, com o Botafogo ficando na 17ª colocação e o Tricolor na 14ª. A próxima partida do Fogão será nesta quarta-feira, contra o Minas, às 19h. O São Paulo descansará durante a semana para também enfrentar o Minas, no próximo sábado, às 17h10.

Pato Basquete x Franca

Para fechar o dia, o Franca visitou e dominou o Pato Basquete, vencendo por 76 a 67. Os visitantes estiveram à frente do placar durante todo o jogo, com Lucas Dias liderando a equipe em pontos, com 16. O time da casa foi carregado por Austin Wrighten, que liderou a equipe nos três quesitos: pontos (22), rebotes (oito) e assistências (cinco).

O Franca segue na briga pela primeira colocação, empatado com o Flamengo (vice-colocado) com 53 pontos e a três pontos do líder Minas. O Pato permanece na 13ª posição com 44 pontos. O próximo jogo do Franca será na próxima quinta-feira, contra o Vasco, às 20h. O Pato Basquete só voltará à quadra no dia 16 de abril, contra o Mogi das Cruzes.